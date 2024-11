Idla võimlemine ajab Lääne-Virumaal tasapisi juuri

Idla võimlemise üks edendajaid Lääne-Virumaal Sirli Vahula ütles, et Lääne-Virumaal ei ole veel kuigi palju sellega tegelejaid. «Inimesed ei tea, mis see on ja miks hea. Tegelikult on Ernst Idla meile ülioluline kui Eestis kehalise kasvatuse aine eestvedaja ja -kõneleja ja võimlemispidude traditsiooni rajaja,» rääkis ta ning selgitas, et Idla võimlemine on naiselik ja füüsiline, olulised on koordinatsioon, vastupidavus ja graatsilisus, põhielement võimlemises on aga punane pall.