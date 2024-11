Pettuse anatoomia: «Pangatöötaja» külaskäik lõppes kopsaka rahalise kahjuga

Robert on volgasakslane, aga Volga ääres ta sündinud ei ole, vaid hoopis Kasahstanis, kuhu Stalini ajal küüditati tema vanemad. Nõukogude Liidu lagunemise järel pikalt Saksamaal metallitöölisena tegutsenud Robert kolis Tapa linna seitsme aasta eest, et olla lähemal õde Niinale. Tervis pole mehel enam kiita ja lisaks õe abile vajab ta sotsiaaltöötaja tuge. Robert räägib saksa ja vene keelt.

Samal päeval, 8. novembril tehti Robertile õigupoolest kaks petukõnet. Kell 10.07 helistas naisterahvas. «Ta väitis, et minu Elisa leping on aegumas, tuleb uus leping teha ja vaja on isikukoodi,» meenutas Robert. Helistaja saigi küsitud andmed. Kell 10.27 tuli kõne meesterahvalt, kes nimetas end SEB panga töötajaks ja andis mõista, et pangakaardi vahetamisega on kiire.