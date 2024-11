Kuidas kaitsta veetorusid ja arvestit külmumise eest

Torustiku üldine seisukord mängib samuti külmakindluses tähtsat rolli. Vanade, roostes või vigastatud torudega kaasneb suurem külmumisrisk. «Läbi roostetanud torustik on habras ja võib kergesti puruneda. Kõige tundlikumad kohad on tihti silmale nähtamatud, näiteks keermed ja liitmikud. Kui spetsialist soovitab torustiku rekonstrueerida, tasub seda kindlasti teha,» kõneles Põder.

Juhul kui torustik on külmumas, soovitas Ergo Põder vaid lühiajalise abinõuna jätta veekraan pisut lahti, et vesi liiguks, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust.

Kui vesi on torus juba jäätunud, tuleks esmalt lahti võtta kergesti eemaldatavad toruliitmikud, et sulamisel oleks veel ruumi paisuda ja torust välja voolata. Kui liitmikke lahti ei ühendata, võib see viia torustiku purunemiseni. See kehtib ka kevaditi, kui soojus hakkab külmunud torustikku sulatama. Ulatuslikuma külmumise korral tuleks pöörduda professionaalsete torutööde tegijate poole.