Talvine regulaarne autopesu aitab vältida rooste tekkimist

Eesti talv, mil külm ilm vaheldub soojemaga ning tee on soolane ja naastrehvide kasutamise tõttu ka porine, teeb auto puhtana hoidmise väga keerukaks, mistõttu paljud autoomanikud ei vaevugi kuude kaupa sõidukit pesema. «Nii mõnigi autoomanik peseb auto talve jooksul kerele kogunenud mustusest puhtaks alles kevadel. See ei ole aga sugugi mõistlik,» rõhutab Olerexi müügiedenduse spetsialist Kaisa Koost. «Kui auto on nii pikalt pesemata, kahjustab pigi- ja soolasegu värvi ning tekitab roostet,» selgitas Koost. Seetõttu tasub talvisel ajal spetsialisti sõnul autot pesta vähemalt korra nädalas ja eelistada hooajalist pesu, mis sisaldab külmal ajal ka pigiplekkide eemaldust. «Pigi kahjustab auto värvi- ja lakikihti, sest seob endaga lisaks teedel olevale soolale naastrehvide metallipuru. Tavapesuga sellest ei vabane, vaid tolle mustuse laialihõõrumine kahjustab auto keret veelgi,» hoiatas Koost.

Kuna Eesti talv on heitlik, võib juhtuda, et sulailmaga poriseks muutunud autole sajab juba järgmisel päeval peale paks lumekiht. «Kui autot lumest puhastama hakata, siis lume all olev pori võib värvikihti korralikult kriimustada,» räägib Koost. Kindlasti tasub pori- ja pigikahjustuste vältimiseks sõidukit aeg-ajalt korralikult vahatada. Kuigi talvel ei peeta seda vajalikuks, on just siis sellest kõige rohkem kasu. Auto kere puhul on talvel oluline tähelepanu pöörata ka sõiduki põhja all toimuvale – sinna kogunevad lumi, jää ja sool, mis on peamised süüdlased korrosiooni tekkimisel.