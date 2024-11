Omniva: kirjad jõuluvanale tasub juba posti panna

Omniva teatel sobib jõulude eelne aeg suurepäraselt selleks, et lastele õpetada, kuidas käib paberil kirja saatmine – miks mitte saata üheskoos kiri jõuluvanale? Selleks tuleb kirjutada kiri, adresseerida see “JÕULUVANALE”, kleepida mark, ümbriku teisele küljele saatja aadress ning libistada see kiri siis Omniva kirjakasti. Seejärel võivad lapsed omakorda kirja ootama asuda, sest jõuluvana saadab kirjadele ka vastuse. Oluline on, et kiri pannakse posti koos margiga ja enne 18. detsembrit.