Kohapeal viibiv Virumaa Teataja ajakirjanik rääkis, et kokku põrkasid Toyota väikebuss ja sõiduauto Škoda. Esialgsetel andmetel kaldus Toyota oma sõidurajalt kõrvale, mille tõttu toimus ka kokkupõrge.

Kohapeal on teeolud talvised, sajab laia lund ja nähtavus on piiratud. Õnnetuse kohas on liiklus takistatud, liiklust reguleerib politsei.