Spordikooli võrkpallinoormehed tulid karikavõistlustel pronksile

Peatreener Jarmo Neuhaus on poiste saavutuse üle ääretult rõõmus. "Arvestades, mis materjal meil on ja kellega konkureerime. Meil ei ole selliseid pikki ja võimsaid poisse," selgitas Neuhaus ja tõdes, et meie poisid kompenseerivad pikkuse ja võimsuse mängu hea lugemisega. "See oli maksimum, mis meil võtta oli," nentis peatreener ja tunnistas, et kaks tiimi on teistest tsipa paremad. Tema sõnul oleks Rakvere võinud vabalt ka viiendaks jääda, aga läks paremini. "Olen nende üle uhke," kiitis ta meeskonda. Abitreener Kaspar Pomerants on Neuhausi sõnul poistega väga head tööd teinud. "See, kui targalt ta mängu juhtis ja poisse juhendas, oli ka kindlasti hea tulemuse tegemisel väga oluline," lisas peatreener.