Homme jõuab Rakvere Keskväljakule jõulukuusk

"Rakvere linnale tehti sel aastal viis kuusepakkumist ja väljavalitud kuusk sirgus suureks Lääne-Virumaal Rasiveres Otsa talus. Pererahval on väga hea meel, et nende pakutud puu valituks osutus," sõnas linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue.

Perekond Esko, Otsa talu pererahvas, meenutas, kuidas istutasid 1994. aasta kevadel aia äärde heki rajamiseks kolm kuusekest. Esimeseks sügiseks oli üks puuke kuivanud, järgmiseks ka teine, kolmas aga sirgus hoogsasti. Millalgi peale kuusekeste istutamist otsustati teha sinnasamasse peenramaa ja kasvuhoone ning heki rajamine polnud enam aktuaalne. Kuuseke aga kasvas ja kasvas, kuni üheks hetkeks oli sellest saanud suur puu, mille juurestik hõivas terve aianurga, nii et kasvuhoones ei kasvanud ei tomat ega paprika.

"Teadsime, et Rakvere linn otsib enne jõule Keskväljakule kuuske, ja plaan kuuske linnale pakkuda sai teoks kohe, kui kuulutus avaldati. Tore, et see plaan läbi läks, sest vastasel juhul oleks kuusest saanud küttepuu. Nende jõuludega saab kuusk imeilusa ja väärika lõpu, rõõmustades Rakvere inimesi," märkis perekond Esko.