Renoveeritud Väike-Maarja lasteaed avatakse laupäeval

Väike-Maarja lasteaed on märtsist novembrini läbinud põhjaliku uuenduskuuri ning pea 140 last on seitse kuud saanud alusharidust asenduspindadel, umbes 30 lasteaialapse puhul leidsid vanemad võimaluse laps vanema või hoidjaga koju jätta.

Uuendatud on lasteaia sisustust. Kõikidesse rühmaruumidesse on ostetud uued garderoobikapid, voodid koos madratsitega, rulood, töölauad ja -toolid õpetajatele, kapid koristustarvikute hoiustamiseks, diivanid, uutesse rühmaruumidesse lisaks veel kappe, laudu ja toole, sõimerühmadesse köögimööbel. Uus mööbel on söögisaalis, lisaks on söögisaali ühte otsa rajatud lastele kokandustundideks mõeldud õppeköök koos kogu vajamineva tehnikaga, uus sisustus ja tehnika on soetatud nõudepesuruumi ja õpetajate tuppa. Täiesti uue sisustuse saab ka raamatukogu.