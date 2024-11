Siiski on kohustus paindlik ja piisab ka enda rõivastele pandud koolimärgist. Oma logoga koolirõivad on koolis kasutusel kolmandat aastat.

Reaalkool võttis koolivormi hankimiseks ühe partneri juurde, kuna varem oli nii tarneprobleeme kui ka nurinat kehva kvaliteedi pärast. Nüüd teeb reaalkool koostööd ka Eesti suurima koolivormide tootja Norrisoniga. "Mina ise kannan nii polo kui pusa," kõneles reaalkooli direktor Martti Marksoo ja lisas, et on kvaliteediga rahul. "Eks on ju oma reeglid, kuidas neid pesta. Kui keedad kolm tundi koos voodipesuga, siis tulebki võibolla teine toode välja," tõdes koolijuht.