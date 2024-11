Loe, mida toob reedene ilm

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel ka lääne- ja loodetuul 4–10, puhanguti 13, rannikul 10–14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi, rannikul tuleb kuni +2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi.