Rakvere linna lasteaia direktor Ene Nool valiti haridusjuhtide praktikaprogrammi

Käesoleval aastal on alusharidusjuhtidel esimest korda võimalus programmis osaleda, esmakordne on ka seni Tartu ja Tallinna keskse programmi laienemine ja Rakvere võimalus selles osaleda.

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee tundis heameelt, et linna lasteaia juhataja Ene Noole kandideerimine oli edukas ning peagi ootab teda ees 10-nädalane praktika riigimetsa majandamise keskuses (RMK), kus tema mentoriks saab juhatuse liige Agne Aija. "Rakvere linna lasteaed on ligi 150 töötajaga suurima töötajate arvuga haridusasutus Rakveres. See on suurepärane võimalus õppida kaasaegse ettevõtte parimaid praktikaid ja rakendada neid lasteaia tegevustes. Samuti olen kindel, et ka RMK-l on võimalik Ene Noole pikaajalisest haridusjuhi kogemusest õppida," rääkis Kaljuvee.