Teleseriaali "Von Fock" avaosa vastas asjaosaliste ootustele

Tänavu suvel valdavalt Lääne-Virumaa mõisates üles võetud seriaali avaosa esilinastus äsja PÖFF-il, kus kaks nimetatut seda ka vaatamas käisid. ETV ekraanile jõuab kõnealuse seriaali esimene, neljast seeriast koosnev hooaeg tänavu kevadel. Praeguseks on valminud kahe hooaja jagu osi ehk kaheksa seeriat ja täiesti asjakohane on lootus, et neile tulevad järjed.

​Seriaali sünni taga on suuresti ​teatrimees Üllar Saaremäe, kes oma viis aastat tagasi sattus lugema Ain Küti esimest krimiromaani "Risti soldati mõistatus". Praeguseks on sellele ilmunud juba neli järge ning peategelaseks on tegelikult elanud omaaegne Sagadi mõisahärra Paul von Fock, kes koos abilistega lahendab 19. sajandi alguses Virumaal, aga ka Tallinnas toimunud mõrvamüsteeriume. Kuigi paljud tegelased on välja mõeldud ning mõrvalood seda enam, käib tegevus eksisteerivates või eksisteerinud Lääne-Virumaa mõisates.