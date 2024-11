Vanema kaotanud lastele luuakse ühtne toetuse skeem

Uueks toetuse alussummaks on 272 eurot, mida indekseeritakse igal aastal vastavalt elukalliduse tõusule. Praeguste prognooside järgi oleks väljamakstav toetuse suurus 2026. aastal ligikaudu 345 eurot. Kehtivate reeglite järgi on lastele makstav toitjakaotuspension väga erineva suurusega ega kata paljudel juhtudel piisaval määral laste ülalpidamiskulusid. Eriti haavatavas olukorras on lasterikkad pered.