Päästjate ametiühingu vastulause Päästeameti peadirektorile Margo Klaosele

Teatavasti lubasid poliitikud päästjatele 2023 aastaks eesti keskmist palka - seegi lubadus on täitmata. Palgalubadus anti 24-tunniste töövahetuste tingimustes, seda ei seotud tööaja muutmise ega muude reformidega. Eelnimetatud põhjustel on igati õigustatud päästjate ootus, et kuni palgalubadust pole täidetud, püsib ka 24-tunnine tööaeg. Päästeamet on sellest ootusest teadlik. Eelneva foonil olnuks Päästeametist väga kohatu nimetada ühe valvevahetuse ära jäävate öötundide tasu (ca´18 EUR kuus) päästjate põhipalgale lisamist palgatõusuks, kuna oma sisult on tegemist vaid palgaarvestuse põhimõtteid muutva raamatupidamislik-tehnilise käiguga. Just seda viimast kinnitas kõnealuses artiklis ka peadirektor ise, vastates ajakirjaniku küsimusele: "Tööaeg ja töötasu jäävad samaks". Seda öeldes lükkas ta üheselt ümber iseenda hilisema väite, nagu oleksid nn "ametiühingu peamised probleemid" lahendatud. Selguse huvides rõhutame veel kord: ametiühingu kõige peamisemaks probleemiks - n-ö põhinõudmiseks – oli, et tööaja muudatusega peab kaasnema vastav palgatõus! Ja see nõudmine on jätkuvalt täitmata! Vastupidist väita on eksitav.