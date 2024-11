Puutumata ei jäta olukord kedagi, vahe on vaid selles, kui tugevalt see kedagi puudutab.

Lääne-Viru toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Demi Link tunnistas, et hindade kiire tõus on väga märgatav ka toidupanga töös. "Abivajajaid on üha rohkem, aga annetatud toidu hulk sellele kasvule järele jõudnud ei ole," sõnas ta. "Paljud ettevõtted peavad ise säästma ja väheneb ka inimeste võimekus toitu annetada."