Noored ujujad saabusid meistrivõistlustelt medalikoormaga

Medalid mahuvad Eglel veel napilt kodus puu peale rippuma. Tal on elutoas neli pikka kardinapuud, mis on nüüd medaleid täis. "Seni on ilusti seinal püsinud," vastas piiga küsimusele, kas medalid kardinapuu jaoks liiga rasked ei ole. Medaleid vaadates tuleb noorele ujujale hea tunne sisse. "Et olen midagi saavutanud," tõdes Egle. Suurepäraste saavutuste taga on muidugi hulk tööd. Näiteks teeb ta nädalas üheksa korda ujumistrenni ja kolm jõusaalitrenni. See tähendab, et mõnel päeval treenib ta lausa kolm korda. Hommikul kell seitse läheb ujuma, siis kooli, pärast seda jõusaali ja uuesti ujuma.