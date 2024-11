Jõulumaad on üha populaarsemad

Rakvere linnus on jõulumaad korraldanud juba viimased 14 aastat. Selle populaarsus on niisama suur kui alguspäevil. Lasteaiarühmadel ja kooliklassidel on võimalik linnust külastada ainult broneeringu alusel, päevas on saadaval kaks aega. «Broneerimine sai alguse septembri lõpus ning suurema hoo sisse oktoobris. Suuremad huvilised broneerivad kohad juba varakult ära,» rääkis linnuse müügikoordinaator Helina Piho. Just lasteaia- ja algklassilapsed ongi sihtgrupiks.

Leidub ka koole, kes broneerivad terve päeva, ning rohkem külastajaid selleks päevaks linnusesse enam ei mahugi. «Ühel kellaajal on meil kuskil 160 huvilist linnuses, seega päevane külaliste arv võib kuni 300-ni küündida,» ütles Piho. Populaarsus ei tule üllatusena ning sellega on juba arvestatud. Siiski saavad detsembris kahel päeval jõulumaad külastada ka pere- ja sõpruskonnad. «Perepäevad osutusid väga populaarseks ning on meil juba välja müüdud,» märkis ta. Ainult gruppidele on veel mõned vabad kohad jäänud. «Tegelikult tuleks juba vaikselt hakata kevadet planeerima ning meie üritustele broneeringud ära teha, sest ka need kohad on varsti täitunud,» soovitas Piho.