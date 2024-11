Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Liikluse korraldamisel teedel ja tänavatel on oluline osa täita liiklusmärkidel. Ka Rakvere linnas on viimaste paigaldamisel, vanade uuendamisel ja ajakohastamisel mõndagi ära tehtud. Suuremal osal tänavatest on liikluse kord märkidega reguleeritud, mitmel pool võeti kasutusele uued, sisevalgustusega või helkivad märgid. Seda tööd on aga vaja jätkata. Liiga palju on Rakveres veel üheliigiliste teede ristmikke tähistamata. Nendel väljakujunenud sõitmise kord ei ühti alati reguleerimata ristmike ületamise eeskirjadega (LE p. 111). Nii on paljudel juhtidel saanud harjumuseks pidada Rakveres peateeks Lääne tänavat Koidu, Kesk ja Lääne põik tänava suhtes, Koidu ja Kesk tänavat Eha ja Tähe, Kunderi tänavat Maasika, Nurme, Timuti, Metsa ja teiste ristuvate tänavate suhtes. Ometi on kõigil juhtudel tegemist samaliigiliste teede ristmikega. Oleks vaja tähistada ka Mäe-Aia, Rahu-Aia ja teised küllaltki intensiivse liiklusega ristmikud. Omapäraselt on liiklusmärgid pandud Lauristini tänava raudteeülesõidukoha juurde. Märgid «Peatuseta läbisõit keelatud» (2.15) mõlemal pool raudteeülesõidukohta tänavate ristmikel on liikluse organiseerimise seisukohalt küll kahtlase väärtusega. Kohustab ju see märk liiklusvahendi juhti peatuma märgi juures, s. t. otse tänavate ristumise kohal, olenemata raudtee tõkkepuude asendist. Vaevalt aitab liikluse selline reguleerimine kaasa ristmike läbilaskevõime või liiklusohutuse suurendamisele.