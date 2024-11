Nädala lind Laanepüü

Püüsid kutsutakse Lõuna-Eestis püvideks ning see olevat meil üks vanemaid linnunimesid üldse. Eks laanepüü ongi meil tõeline põlisasukas, ja pealegi paigatruu. Aasta ringi saavad nad meie metsades hakkama, soojema kliima vastu puudub neil igasugune huvi. Kui vaadata laanepüü saksa- või ingliskeelset nimetust, mis on vastavalt Haselhuhn ja hazel hen, võiks arvata, et nende elupaik on hoopiski sarapikes või on nende põhitoiduks pähklid, kuid vähemalt Eestis neil sarapikega otsest seost pole.