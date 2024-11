Kumu näitab Erki Kasemetsa teost «Life-file»

Kumu aatriumis on värskelt avatud kunagise Rakvere teatri peakunstniku Erki Kasemetsa installatsioon «Life-file» (1989–2024), mis on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi kingitus muuseumile 105. sünnipäevaks. Teosest on välja pandud umbes ühe viiendiku suurune osa.