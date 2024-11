Pintslijäljed Virumaal ehk 177 siirast vaadet loodusele

Laste loov mõtte- ja pintslilend on Rakvere Galerii pilgeni täitnud. Sahisenud on ka pliiatsid ja vildikad, klõbisenud käärid ja lipanud liim. Lääne-Virumaa laste joonistusvõistlusele «Virumaa ja Rakvere kreis on minu ... pintsli jälgi täis», mille teemaks oli tänavu loodus, laekus 177 tööd 11 koolist. Kõik pildid on näitusele seatud.