Praeguseks on selgunud, et Tallinna–Narva maantee ja Lagedi-Oru tee ristmikul keeras 37-aastane naine Volvo S80-ga vasakpööret sooritades ette 5. seeria BMW-le, mida juhtis 62-aastane naine. Järgnenud ahelkokkupõrkes sõitsid üksteisele otsa veel neli sõidukit, kõik need olid väikebussid.