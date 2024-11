Pühapäev tuleb üsnagi päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on pühapäeva öö hakul pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul tuiskab. Pärast keskööd taandub sadu itta ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul ka loodetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni –7, Lääne-Eesti rannikul kuni +1 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhtul saartel pilvkate tiheneb ja merelt lähenevad lörtsi- ning vihmapilved. Puhub lõuna- ja edelatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul pöördub tuul kagusse ja tugevneb saartel ning läänerannikul 10–15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on –1 kuni +3, Lääne-Eesti rannikul kuni +5 kraadi. Teed on libedad.