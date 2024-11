Sünoptik: lumikatte paksus ulatub kohati 40 sentimeetrini

Ka keskkonnaagentuuri teatel on teeolud mitmel pool talvised. Laupäeva hommikuks jõudis lääne poolt Läänemerele uus madalrõhulohk, mis liigub päeval üle Baltimaade kirdesse. Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab lund ning rannikul ka lörtsi. Sadu on kohati tugev ja tuiskab.