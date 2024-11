Narvas avati Rakvere firma ehitatud jalgpallihall

Revin Grupi juhataja Kristjan Madisson rääkis, et Narva jalgpallihalli valmimine on suurepärane uudis nii kohalikele sportlastele kui ka kogu piirkonnale. "See kaasaegne pneumohall, mis asub Kreenholmi linnaosas, pakub aastaringselt võimalusi jalgpalli mängimiseks täismõõtmetes kunstmuruväljakul," ütles ta ja lisas, et Revin Grupp OÜ ehitas halli valmis 13 kuuga.