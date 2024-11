Lähipäevad toovad valdavalt plusskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on teisipäeva öö hakul vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Kesköö paiku lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuab vihmasadu ja laieneb üle mandri kagu suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 12–17, puhanguti kuni 22 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 1–6, saartel 3–9 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 1–7, saartel 5–9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2–7 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 2–8, saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.