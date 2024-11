Urve Tinnuri uus romaan süüvib emaarmastusse

Autori sõnul on "Tulemärgiga naine" krimisugemetega psühholoogiline romaan emaarmastusest, mis sunnib meeleheitlikele tegudele, rääkimatajätmistest ja valedest, millel on isegi põlvkondi hiljem kombeks päevavalgele tulla, ja andestamisest, mis teeb meid seesmiselt vabaks ja on tervistav kingitus iseendale.

Urve Tinnuri romaani peategelane on 66-aastane Paula, kes üürib paariks suvekuuks Saaremaal asuva rannamaja, et kordki elus lubada endale puhkust ja vabadust. Naisele tundub, et ta on selles majakeses varem viibinud. Tasapisi hakkavad seni peidus olnud mälestused ellu ärkama, tuues lõpuks lagedale kurva ja valusa tõe.