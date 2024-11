Kaitseliitlased kogunesid Rutja õppeväljakule mitmekesisele õppeharjutusele

"Koostööd oleme Viru maleva maakaitsekompanii ja miinipildujarühmaga teinud juba aastaid," ütles suurtükipatarei ülem leitnant Taivo Naarits ja lisas, et seekord olid fookuses varitsusega seotud drillid ja uuendused, et tagada suurtükipatarei ladus töö olukorras, kus vastane võib üksuse töörütmi segada. Väljaõpe oli Naaritsa sõnul edukas ja täitis igati oma eesmärki ning kindlasti jätkatakse koostööd edaspidigi.

Viru maleva maakaitsekompanii miinipildujarühmale oli see järjepanu juba mitmes koostöönädalavahetus kirde maakaitseringkonna suurtükipatareiga. "Koostöö sujus ja päeva kokkuvõtteks saavutasime mõlemad oma eesmärgi," ütles Viru maleva maakaitsekompanii miinipildujarühma rühmaülem vanemseersant Ergo Rebane. Tema sõnul oli maakaitsekompanii ülesanne tuvastada vastane drooniga, et tal elu võimalikult kibedaks teha. "Droonistress oli see, millega püüdsime vastaspoolele survet avaldada, et saavutada edu oma ülesande täitmiseks," kõneles Rebane.