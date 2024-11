Kuidas aidata vägivalla ohvreid nii, et oma tegevusega midagi hullemaks ei teeks? Sass Henno annab praktilist nõu

Henno sõnul on tema esimene mõte see, et ohvriabiteenuseid on meil palju, ja palju rohkem tuleks vaeva näha mitte ohvri aitamise, vaid vägivallatseja vastutama panemisega. "Ma olen ise suur selle "ohvri aitamise" narratiivi vastane, sest see viib jälle probleemi fookuse valeks. Vägivald ei lõpe, kui meil on super ohvriabistajad kõik. Vägivald lõpeb ära, kui vägivallatseja olemine võimalikult ebamugavaks teha," selgitab Henno oma mõttekäiku. Ta pakub välja, et vägivallatsejale tekitaks ebamugavust maksude ja trahvide rakendamine, vanemlike õiguste kaotamine, vabaduste piiramine, avalikustamine. "Aga see, kuidas ohvreid aidata, on väga lai teema. Sõltub vägivalla liigist, juhtumist ja ka rollist, mida sa ise ohvri osas kannad." Sass Henno kinnitab, et üks kindlamaid soovitusi on see, et kunagi ei tohi eeldada, et ohver on ideaalne inimene, tänulik ja teeb nii, nagu talle öeldakse. "Ütle lause: "Olen sinu poolt, olen selle vastu, kes sulle haiget tegi, ja olen su jaoks olemas." Ohvrid on sageli nii katki, et neile ei saa panna liiga suurt vastutust. Neid ei tohi süüdistada, et nad midagi sinu meelest õigesti ei teinud. Ja neid ei tohi survestada," juhendab Henno. Ta tõdeb, et on ise abistajana samuti vigu teinud. "Lisaks ei tohi mina ega keegi, kes pole selleks pädevalt koolitatud, ohvrit nõustada või teraapiavormis "aidata"," rõhutab Henno. Pädevaks nõustamiseks on riiklik tasuta teenus ohvriabil, naiste tugikeskustes, seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes. Henno sõnutsi võib igasugune kogemusnõustamine olla väga kõikuva kvaliteediga. "Toon välja mõned vead, mida lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla puhul ohvrite abistamise sildi all tehakse," sõnab Henno ning lisab tähelepanekute nimekirja.