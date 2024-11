Lääne-Virumaa vapimärgid ootavad kandidaate

Vapimärke on kahte liiki. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk antakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise ja muus valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.