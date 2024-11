Ühendriikide majandus Trumpi ajastul

Milline on USA majanduspoliitika Trumpi ajastul?

Pikalt kestnud põnevus, kellest saab Ameerika ühendriikide järgmine president, on kadunud. Ent vähemalt sama huvitav on küsimus, millised on Donald Trumpi poliitilised sammud tema teisel ametiajal. Mõistetavalt kipub Eestis arutelu keskenduma tema välispoliitilistele plaanidele. Ühendriikide kodanikke kõnetab aga välispoliitikast palju enam Trumpi majanduspoliitika. Kuigi USA majandusel on läinud viimastel aastatel teiste riikidega võrreldes väga hästi, tajuvad inimesed riigi majandusseisu endiselt palju halvemana kui enne koroonakriisi. Trump on poliitkampaaniates armastanud rõhutada oma tausta eduka ärimehena, kes teab, kuidas riigi majandust paremini juhtida. Poliitikaasjatundjad on pidanud seda ka tema ehk peamiseks eeliseks Kamala Harrise ees, kelle jaoks majandusteemad mugavustsoonist välja jäid.