Dolce far niente!* Armastus Itaalia vastu äratas uue hobi

On hall hilissügis. Kõleda tuule eest vihmajopesse peitunult astun kohvikusse, kus olen lubanud kohtuda kunagise kooliõe Birgitiga, et kõnelda toidust ja Itaaliast. Hallide ja mustade parkade kõrval ripub nagis fuksiaroosa villane mantel – tean kohe, et see kuulub Birgitile. Mantliga sama tooni värvitud huuled, meresinine kuldnööpidega kleit ning eebenipuukarva juuksepahmakas ja särav naeratus – Birgit Pohlak paistab hallis põhjamaa sügises silma kui päris ehtne itaallanna.