Saksamaa väikelinn andis tänavale sõpruslinn Rakvere nime

"Peame seda õppima. Meie alles diskuteerime väikse lava teemal, kuid Rakveres on juba suur vabaõhulava valmis ehitatud," sõnas Lütjenburgi linnapea. Rakvere on Lütjenburgist veidi suurem omavalitsus, kuid sakslastele avaldavad muljet Rakvere investeeringud taristusse, tänavavalgustuse uuendamine, elamuarendus ja teede rekonstrueerimine. "Meie partnerlus sobib väga hästi kokku ja me soovime, et see püsiks veel vähemalt 25 aastat," ütles Lütjenburgi linnapea.