Kastreerimine oli iseenesest kiire ja kestis vaid veerand tundi. "Meie eesmärk oli ta rahulikumaks muuta. See protseduur peaks sellele kaasa aitama," selgitas talitaja, kes oli operatsiooni ajal eesli juures. "Ütlesin arstile, et mõni meesterahvas minestaks siin praegu," meenutas Lyan Luik. Loomaarstile on sellised protseduurid igapäevased ja ta leidis, et ei ole vaja nii emotsionaalseks minna.