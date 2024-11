Piirinaabrite jonni tõttu kestab Undla silla remont kavandatust pool aastat kauem

Selline nägi Undla sild välja 21. novembril. Valge hoone sillast paremal pool on endine viinavabrik, kollane hoone kunagine vesiveski.

Juunis alustas OÜ Nordpont transpordiameti tellimusel Loobu jõel asuva Undla silla ümberehitust. Esialgne kava nägi ette, et sild suletakse 14. novembrini, kuid praeguseks on selgunud, et ehitusperiood pikeneb järgmise aasta 30. aprillini.