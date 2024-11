Väike-Maarjas kaiguvad taas noored ooperihääled

«Konkursil osalemine on suur väljakutse ja minu respekt kõigile, kel julgust end proovile panna,» ütles žürii esimees Aile Asszonyi. «Samas on konkurss väga hea võimalus end tulevase professionaalse [laulja] eluga harjutada. Interpreedi elu ongi pidev konkureerimine ning elutähtis on seda protsessi armastama ja sellest mõnu tundma õppida. Ootan põnevusega noorte kolleegidega kohtumist Vello Jürna nimelisel konkursil.»



Konkursi auhinnafond on 4500 eurot. Esikoha auhind antakse tänavu välja Eesti Rahvuskultuuri Fondi Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfondi stipendiumina. Eriauhinnad on välja pannud Promfest, rahvusooper Estonia, teater Vanemuine ja Vello Jürna perekond.



Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss võimaldab nii karjääri alustavatel noortel kui ka juba kogemusi omandanud lauljatel ennast proovile panna ja jälgida kolleegide arengut kontserdiolukorras. Erialaselt pädev žürii annab noortele lauljatele erapooletut ja väärtuslikku tagasisidet. Osalejad saavad oma esinemisest kvaliteetse video- ning fotomaterjali, mille abil on nad tööturul konkurentsivõimelisemad. Korraldajad on seadnud eesmärgiks julgustada konkursante osa võtma ka rahvusvahelistest konkurssidest.



Ooperilauljate konkursi ühe korraldaja Aule Urbi sõnul on konkurss nagu kandideerimine unelmate töökohale, mille tööülesandeid pole kirjeldatud. «Tuleb improviseerida, olla julge ja aval. Iga noor laulja, kes on aastaid panustanud õpingutesse, soovib, et laulmisest võiks saada tema töö. Läbi Vello Jürna nimelise ooperilauljate konkursi anname noortele võimaluse teha seda, mida nad on aastaid harjutanud – laulda,» rääkis ta.



«Korraldajatena hoolitseme selle eest, et olulised silmad ja kõrvad saavad osa sisulistest ja hinge­minevatest esitustest, millele ideaalis võiks järgneda tööpakkumine mõne kontserdi või rolli näol. Konkursil on paratamatult võistlusmoment. Siiski võiks võistlus toimuda mitte nii palju konkurentidega kui iseendaga. Eesmärk on luua muusikat, võimalusi ja emotsioone.»



Konkurssi korraldab Väike-Maarja Muusikaselts koostöös Vello Jürna perekonna ja Väike-Maarja vallavalitsusega.



Kõigist voorudest YouTube’i tehtava otseülekande lingid on leitavad kodulehelt jyrnakonkurss.ee ja konkursi Facebooki lehelt www.facebook.com/VelloJyrnaKonkurss.