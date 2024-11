Kadunud Hanna-Lisete on leitud

Otsingute juht, Rakvere patrullitalituse juht Ville Ränik: "Politsei reageeris kadumisteatele suurte jõududega, sest oli alust arvata, et tüdruku elu on ohus. Politseinike kõrval olid maastikul ja mahajäetud majade kontrollimisel abiks ka kümned ajateenijad. Lisaks käisid abis päästjad, kes kontrollisid piirkonda jäävaid veekogusid. Ka otsiti tüdrukut teenistuskoerte ja droonidega."



Ränik ütles, et täna pärastlõunal sai politsei lootustandva vihje, et tüdrukut on Kadrina kandis liikumas nähtud. "Juba mõni aeg hiljem liikuski ta oma kodumaja juures meile vastu. Tema tervisliku seisundi laseme kiirabil üle vaadata, misjärel saab otsustada, kas neiu vajab haiglaravi või saab jääda koju ema hoole alla. Kuigi otsingud maastikul on lõpetatud, selgitame veel täiendavalt, mis asjaoludel tüdruk koju tagasi ei tulnud, kus ta öö veetis ja muud detailid selleks, et taolisi kadumisjuhtumisi rohkem enam ette ei tuleks," kõneles Ville Ränik.

Ville Ränik, kes juhib maastikuotsinguid, ütles, et tüdrukut otsiti eile maastikul pikalt, ka olid kaasatud teenistuskoerad, kuid kahjuks ei leidnud nad otsitava neiu jälge. "Otsingud aga jätkuvad ning politsei koondab parasjagu oma lisajõude Kadrinas Kihlevere külas, et uuesti juba läbikontrollitud kohad ja ka järgmised planeeritud otsingualad läbi töötada," sõnas Ränik. Mastaapsesse otsingusse on kaasatud ka ajateenijad.



Otsingute fookus on Kihlevere külal, kuna sealt teeservast leiti tüdruku mobiiltelefon. Kohapeal viibiva Virumaa Teataja fotograafi sõnul on Kihlevere kandis palju mahajäetud hooneid, mida politsei nüüd läbi otsib. Mõnes hoones on otsingud toimunud juba eile, aga kontrolli teostatakse ka teistkordselt.



Samal ajal kogutakse lisainfot tüdruku teistest võimalikest asukohtadest, kuid ühegi sõbra või tuttava juurest neiut leitud ei ole. Varasematel juhtudel, kui tüdruk on sarnaselt kadunuks jäänud, on politsei leidnud ta Kadrina vallas erinevate majade trepikodadest, kuid hoonete kontroll tulemust andnud ei ole. Otsingud jätkuvad.

Kui kellelgi on tüdruku leidmisele kaasa aitavat infot, palub politsei sellest teatada numbril 112.



