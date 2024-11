Viru malev andis välja ajaloolise pildiraamatu

"Tegemist on meie jaoks olulise sündmusega, kuna selle raamatu näol täitsime ühe olulise lünga meie maleva ajaloo kirjeldamisel," ütles Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. 106 aasta jooksul on Viru malevast leidunud raamatutes sisukaid peatükke, kuid seekord jõuti Ainsalu sõnul ideest tulemuseni ka oma raamatuga.

Tegemist on pildiraamatuga, sest üks pilt jutustab rohkem kui kümme sõna. Raamatut on ka hea kinkida teenete eest Viru maleva liikmetele, koostööpartneritele ja liitlastele. Viru maleva pealik lausus, et pildiraamatus on ka tekstilist materjali, mis aitab ajaloo erinevaid peatükke selgitada.