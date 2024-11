Fitnessisportlased valmistuvad maailma parimate jõuprooviks Tokyos

Kodus kahekordseks Eesti meistriks kroonitud alles teist hooaega võistlev Viktoria Martsinkevitš on üks neist, kes võttis vaid ühe õhtu pärast edukaid Eesti meistrivõistluseid perega hinge tõmmata. Edasi läks valmistumine tavapärases rütmis. "Võistluseelsel perioodil on iga päev arvel," sõnas ta.

Viktoria on enda sõnul tegelenud terve elu erinevate spordialadega. "Vaatamata aktiivsele elustiilile olin ma ikka pisut pontsakas," tunnistas sportlik naine ja lisas, et on proovinud iseseisvalt erinevaid kavasid ja katsetanud äppe, kuid ükski erilisi tulemusi ei toonud.