Tekstiilikunst näitab kirjut külge

Eesti Tekstiilikunstnike Liit iseloomustab avatavat näitust "Aasta värv on kirju" nõnda: "Värvides jõudu ja väge nii üksikult kui ka mitmekaupa, kõik sõltub kooslusest ja kooskõlast. Särav ja tuhm, intensiivne ja vaoshoitud, valik vastandite vahel on alati erinev. Üksikult harmooniline ja talitsetud, saab mõnikord kõigest kokku tõeline pillerkaar! Nii on ka näitusel osalevate autoritega – ühisnäitusel avaldub kõrvutiolemise vastandlikkus ja tugevus."