N.R. Energy sai Tapal uue kaugküttetorustiku kasutusloa

"Ligi kilomeetripikkune uus soojustrass on valmis ja saame enne talve hakata Tapal pakkuma keskkonnasõbralikku kaugkütet veelgi rohkematele elanikele ning linna mitmetele olulistele asutustele," ütles N.R. Energy juhatuse liige Urmas Kärk. "See on hea uudis kogu linnale, sest mida rohkem tarbijaid liitub kaugküttega, seda efektiivsemaks muutub kogu süsteem."