Otsingu õnnelik lõpp: Hanna-Lisete on leitud

Otsingute juht, Rakvere patrullitalituse juht Ville Ränik: "Politsei reageeris kadumisteatele suurte jõududega, sest oli alust arvata, et tüdruku elu on ohus. Politseinike kõrval olid maastikul ja mahajäetud majade kontrollimisel abiks ka kümned ajateenijad. Lisaks käisid abis päästjad, kes kontrollisid piirkonda jäävaid veekogusid. Ka otsiti tüdrukut teenistuskoerte ja droonidega."

Ränik ütles, et täna pärastlõunal sai politsei lootustandva vihje, et tüdrukut on Kadrina kandis nähtud. "Juba mõni aeg hiljem liikuski ta oma kodumaja juures meile vastu. Tema tervisliku seisundi laseme kiirabil üle vaadata, misjärel saab otsustada, kas neiu vajab haiglaravi või saab jääda koju ema hoole alla. Kuigi otsingud maastikul on lõpetatud, selgitame veel täiendavalt, mis asjaoludel tüdruk koju tagasi ei tulnud, kus ta öö veetis ja muud detailid selleks, et taolisi kadumisjuhtumisi rohkem enam ette ei tuleks," kõneles Ville Ränik.