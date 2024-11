GALERII Neljast võimalikust kuusest toodi Tapa keskväljaku jõulupuu Tamsalu linnast

Teine kuusk kasvab Tamsalu külje all, aga ka sinna ei pääsenud ligi, sest maa on sulailma ja vihmasadude tõttu tümaks läinud. Kolmas kuusk on Vahakulmu külas ühes aias, kuid omanik ei soovinud sellest loobuda. "Nad pidasid perega plaani, aga lõpuks siiski arvasid, et võiks selle endale jätta," ütles Kirss.