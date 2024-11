Vaade: kadunud

Tänavune sügis on olnud erakordselt ränk. Ei meenu eelnevatest aastatest, et igal nädalal otsiks politsei taga mõnd kadunud inimest. Õnnelikel juhtudel leitakse kadunu elu ja tervise juures: on siis olnud tegemist trotsliku teismelisega, mõne seiklejaga, kes liiga pikalt sõpradele külla jäänud, või eaka inimesega, kes meeltesegaduses eksinud. Rõõm inimese elusalt ja tervelt leidmise üle on alati suur. Ja siis on see teine pool, kus saabub nukker teade, et inimene on küll leitud, aga surnuna. Surmas pole põhjust kahtlustada kuritegu.