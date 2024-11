Kommentaar: finantspetturite tekitatud kahju on tihtipeale ka vaimne

Kübermaailma võlu ja valu on see, et kogu maailm on ühe kliki kaugusel ja samal ajal oleme meie kogu maailmale kättesaadavad. Kui tehnoloogia pakub meile uue võimaluse, avaneb samamoodi uus võimalus kuritarvitajatele, seda nii pettuste kui ka vägivalla kontekstis, ning mida aeg edasi, seda keerukamaks ja jõhkramaks muutuvad kurjategijate sammud. Tavalistest pettustest on saanud täiesti uued skeemid ning anonüümsetest kelmustest lähisuhtevägivald.