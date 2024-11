Kas minna meritsi või maitsi?

See tundub mõistlik mitmel põhjusel. Ligi pooled eestlased elavad Harjumaal ja Tallinnast Helsingisse on lihtne sõita, sest distants on lühike ja suuri reisilaevu palju. Soomes elab ja töötab juba praegu tuhandeid eestlasi, kes aitaksid uustulnukatel kohaneda. Nagunii süveneb seal rahvastiku vananemise tõttu töökäte ja maksumaksjate puudus. Protestantliku tööeetikaga keelesugulased lahendavad selle probleemi paremini kui Aasiast ja Aafrikast pärit sisserändajad. Pealegi on Soomel teise maailmasõja lõpust juba olemas Karjalast ja Petsamost evakueeritute (kõnekeeles evakko) ümberasustamise kogemus.