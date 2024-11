Uuring: kaitseväe kohalolek avaldab positiivset mõju eeskätt taristule

Kaitseväe kohaloluga piirkondades on perioodil 2019–2023 suurenenud kõvakattega avalikus kasutuses olevate teede hulk 107 kilomeetri võrra. Kui kaitseväe kohaloluta kontrollgrupi piirkondades on samal perioodil avalikus kasutuses olevate kõvakattega teede hulk suurenenud 80 kilomeetrit, siis kaitseväe kohaloluga piirkondades on 27 kilomeetri ehk kolmandiku võrra rohkem teid suudetud kõvakatte alla viia.