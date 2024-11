Piparkoogilembeseid oodatakse teatrisse perehommikule

«Meil on linnas nii palju häid pagarikodasid, tahtsime nad kõik kokku tuua. Nii tore ka, et just vahetult enne esimest adventi saame seda teha, siis leiab igaüks omale meeldiva piparkoogitaigna või maiuse, kindlasti on neil ka muid jõulutooteid kaasas. Teatrikohvik paneb rõhku soolasele, kui kogu jõulumagusa peale süda päris vesiseks peaks minema,» kõneles Rakvere teatri turundusjuht Evelin Rikma.