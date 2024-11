Keskkonnaagentuuri andmetel ulatub neljapäeval (28.11) niiske madalrõhuvöönd Eesti kohale. Öösel tibab kohati veidi vihma, päeval sajab vihma laialdasemalt ja õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Laialdaselt on udu. Tuul on nõrk, puhub lõunakaarest, õhtuks vaibub. Õhutemperatuur on 2..6°C.